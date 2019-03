De politie heeft de afritten naar Urk in de snelweg A6 dinsdagavond afgesloten om te voorkomen dat groepen die uit zijn op rellen naar de gemeente komen.

Op andere wegen in en rond Urk wordt streng gecontroleerd. Het is dinsdagavond opnieuw erg onrustig in het dorp, nadat er maandagavond een grote vechtpartij plaatsvond.

Burgemeester Pieter van Maaren van de gemeente waarschuwt dat „het geen enkele zin heeft om naar Urk te komen”. Hij roept iedereen op rust en kalmte te bewaren.