Politie slingert deelnemers trouwstoet op bon

Weer heeft een trouwstoet overlast veroorzaakt in het verkeer. Dit keer was het een trouwstoet in Breda die op weg was naar Rotterdam. De deelnemers veroorzaakten dusdanig overlast dat de politie klachten kreeg.

Daarop volgden een politieauto en motor de stoet. In korte tijd constateerde de politie acht overtredingen, zoals toeteren. De agenten spraken de betreffende bestuurders daar op aan. In eerste instantie om te waarschuwen, maar de bestuurders reageerden volgens de politie laconiek.

Om het andere verkeer niet verder te hinderen, mocht de stoet wel verder rijden en besloot de politie de boetes niet direct uit te schrijven, maar naar het huisadres te sturen. Wel werd de politie in Rotterdam ingeseind.

Ook vloog er illegaal een drone boven de stoet. Die zal in een later stadium in beslag worden genomen.

De politie moest dit jaar al meerdere keren ingrijpen bij een trouwstoet waarbij asociaal werd gereden. Met als dieptepunt een agent die in Rotterdam eind augustus werd neergeslagen toen hij de deelnemers aansprak op hun gedrag. De broer van de bruid werd later als verdachte aangehouden.