Politie schoot in 2019 veel minder dan in jaren daarvoor

De politie heeft in 2019 aanzienlijk minder geschoten met het dienstwapen dan de jaren daarvoor. De rijksrecherche onderzocht in 2019 in totaal zestien incidenten, waarbij vier doden vielen en twaalf mensen gewond raakten. In 2018 waren dat 27 incidenten, met drie doden en 26 gewonden, meldt het Openbaar Ministerie maandag. Het OM heeft geen verklaring voor de spectaculaire daling.

Als de politie met het dienstwapen schiet en daarbij doden of gewonden vallen, doet de rijksrecherche standaard onderzoek, onder gezag van een officier van justitie. Het OM oordeelt of het wapengebruik rechtmatig is geweest of niet.

De afgelopen vijf jaar werd in 2016 het hoogste aantal incidenten geregistreerd: 34. Daarbij vielen vier doden en 33 gewonden. In 2017 ging het om 23 incidenten, met drie doden en 20 gewonden.