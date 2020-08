In Amsterdam heeft de politie donderdagmiddag op de Honselersdijkstraat een man neergeschoten die verward gedrag vertoonde en dreigde zichzelf iets aan te doen. Volgens de politie had de man een mes vast. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

De straat in het stadsdeel Nieuw-West is afgezet vanwege het incident. De precieze toedracht is nog niet duidelijk.