Politie schiet verdachte winkeldiefstal in been

De politie heeft in Amsterdam-Zuidoost een vermeende winkeldief in zijn been geschoten. De man had volgens de politie met geweld iets gestolen in een supermarkt aan de Harriët Freezerstraat en stond buiten de winkel met een mes toen agenten arriveerden. Hij gaf vervolgens geen gehoor aan een bevel om te blijven staan, waarop de politie de achtervolging inzette.

Daarbij werd aanvankelijk met pepperspray en een waarschuwingsschot geprobeerd hem te stoppen. Toen dat niet lukte, schoot de politie in zijn been. De man is daarna aangehouden en overgebracht naar een ziekenhuis.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, liet een politiewoordvoerder weten.