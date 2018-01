In Amsterdam heeft de politie een man neergeschoten in een woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal die mogelijk betrokken was bij een steekpartij. De man is bij de politieactie om het leven gekomen, meldt de politie.

In diezelfde woning lag een andere man die door de verdachte vermoedelijk is neergestoken tijdens een ruzie. Het slachtoffer is ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Voor de neergeschoten verdachte kwam hulp te laat.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in.