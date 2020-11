Politie schiet verdachte neer na schietpartij in woning Rotterdam

Een agent heeft in een woning aan de Meiland in Rotterdam een verdachte neergeschoten. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is buiten levensgevaar, zegt een woordvoerster van de politie.

De politie kreeg een melding binnen over een schietpartij in de woning. Eenmaal aangekomen bleek dat de woning was overvallen door drie personen en dat er was geschoten. In de woning waren meerdere mensen aanwezig, van wie er een gewond was.

Omdat er een dreigende situatie ontstond, zag een agent zich genoodzaakt zijn wapen te gebruiken. Hierbij is een van de verdachten geraakt. Samen met de andere gewonde is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie hield vervolgens in totaal elf mensen aan onder wie de twee gewonden. Op straat is een vuurwapen gevonden.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de agent die geschoten heeft. De politie is nog bezig met het onderzoek en vraagt ooggetuigen zich te melden.