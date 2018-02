Politie schiet verdachte neer in Vlaardingen

De politie heeft in Vlaardingen een verdachte van een overval neergeschoten. Hij wilde niet luisteren en reageerde niet op een waarschuwingsschot, vertelde een woordvoerster van de politie. De man werd in zijn onderbeen geraakt. Zijn metgezel gaf zich vervolgens ook over.

De mannen worden verdacht van een overval op een supermarkt aan de Borodinlaan in Schiedam. Ze waren er op een scooter vandoor gegaan, maar werden achternagezeten door politieagenten en een helikopter. Uiteindelijk gooiden ze de scooter neer op de Europaboulevard in Vlaardingen en zetten ze de vlucht nog even te voet voort.