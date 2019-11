De politie in Rotterdam heeft dinsdagavond een man neergeschoten, nadat die de politie had aangevallen. Dat gebeurde op de Chinese Tuin in het stadsdeel IJsselmonde in het zuidoosten van de stad.

De verdachte raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie was op een melding van overlast afgekomen. Toen de man agressief werd en zich tegen de agenten keerden, openden zij het vuur. De politie is een onderzoek gestart naar het voorval.