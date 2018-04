Politieagenten hebben aan de Poppelseweg in Goirle een verdachte neergeschoten na een achtervolging in het grensgebied met België. De politie heeft een ambulance opgeroepen om de verdachte te behandelen.

De agenten zoeken in de omgeving naar een tweede verdachte, die nog voortvluchtig is. De politie achtervolgde een verdacht voertuig dat was gesignaleerd in Tilburg.