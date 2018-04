Politie schiet uit voorzorg bij aanhouding

De politie heeft in Amsterdam-Zuidoost waarschuwingsschoten gelost na een mogelijke schietpartij op het Nigtevechthof. Kort daarna zijn op de A4 ter hoogte van Haarlemmermeer vier verdachten aangehouden na een achtervolging. De auto waarin de verdachten zaten werd klemgereden.

Rond 22.00 uur zondagavond werden schoten gehoord in Zuidoost. Of er echt is geschoten, weet de politie nog niet zeker. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Er zijn geen gewonden gevallen bij de schietpartij en de achtervolging.