Politie schiet Tilburger neer na diefstal bus

Bij een achtervolging van twee mannen in een gestolen bestelauto aan de Belgisch-Nederlandse grens heeft de politie een verdachte neergeschoten. Dat gebeurde donderdagochtend vroeg in het Noord-Brabantse Goirle. De achttienjarige Tilburger is met verwondingen aan zijn been naar een ziekenhuis gebracht.

De tweede verdachte, een man van negentien jaar uit Oirschot, wist te ontkomen maar is later in zijn huis aangehouden.

Agenten die de gestolen bestelbus in Tilburg zagen rijden, gaven de bestuurder een stopteken, maar die ging er met hoge snelheid vandoor. Een achtervolging met meerdere politieauto’s, deels in België, eindigde in een doodlopende straat in Goirle. Toen de twee inzittenden op de vlucht sloegen, werd op de Tilburger geschoten.