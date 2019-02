De politie in Amsterdam heeft nabij De Nederlandsche Bank aan Westeinde een persoon neergeschoten, zei een woordvoerster van de politie. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zei een woordvoerster van de politie. Een omstander is gewond geraakt.

De omgeving rond de bank is afgezet, er is veel politie op de been. Nadere informatie ontbreekt nog.

Volgens Het Parool zeggen omstanders zeker twintig schoten te hebben gehoord.