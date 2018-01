De politie heeft in Roosendaal in Noord-Brabant geschoten op een persoon die mogelijk een vuurwapen had. De verdachte is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten.

Agenten gingen in de nacht van oud en nieuw af op een melding over iemand die met een vuurwapen dreigde bij een woning aan de Kalsdonksestraat. De politie loste een waarschuwingsschot, waarna de verdachte de tuin invluchtte. Daarop schoot een agent gericht op de verdachte. Een onderzoek is ingesteld.