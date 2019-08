Politie schiet op verdachte na overval

De politie heeft vrijdagavond gericht geschoten op iemand die probeerde te ontkomen na een gewapende overval. Dat gebeurde rond 17.00 uur tussen Swalmen en Roermond. Een verdachte is aangehouden, twee anderen zijn nog op de vlucht.

Het drietal was volgens de politie betrokken bij een gewapende overval in een woning bij een winkel in Swalmen waarbij ze een mishandelden. Ze waren er in een auto vandoor gegaan. De auto stopte op een gegeven moment en de verdachten renden weg. De politie schoot op een van de verdachten die een maisveld in vluchtten. Het is onduidelijk of deze nog voortvluchtige verdachte gewond is geraakt. De verdachte die kon worden aangehouden, werd opgepakt in een winkel in Roermond.

De politie is in de omgeving van Roermond met een grote zoektocht bezig, onder meer met een helikopter en speurhonden.