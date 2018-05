Politie schiet op auto na wilde rit Groningen

De politie in Groningen heeft schoten gelost bij een arrestatie van een bestuurder die met zijn auto op de vlucht was geslagen. Niemand raakte gewond. De verdachte is aangehouden.

De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag melding van iemand die gevaarlijk zou rijden. Toen agenten arriveerden ging de verdachte ervandoor. Daarop volgde „een wilde achtervolging met hoge snelheden door het centrum van Groningen”. De achtervolging eindigde op de toerit van de A7 bij Hoogkerk, waar de politie op de auto schoot.