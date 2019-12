Bij een incident in de Duivelandstraat in Alkmaar heeft een agent geschoten nadat deze twee 15-jarige jongens had betrapt op diefstal uit een politieauto. Dat meldt de politie op Twitter.

Nadat de agent de twee betrapte, volgde een worsteling. Of er gericht is geschoten of dat er een waarschuwingsschot is gelost, kon de politie nog niet zeggen. De verdachten wisten te ontkomen. Naar hen wordt nog gezocht.