Politie schiet man neer om melding vuurwapen

De politie heeft in de Rolderstraat in Assen een man neergeschoten en twee andere mannen aangehouden na een melding dat ze een vuurwapen bij zich hadden. De neergeschoten man is niet in levensgevaar. Of de verdachten daadwerkelijk een vuurwapen bij zich hadden, kon de politie niet bevestigen.

Wat zich precies heeft afgespeeld, kon de politiewoordvoerder nog niet zeggen. Dat wordt onderzocht. Tijdens de aanhouding loste de politie ook een waarschuwingsschot.

Na het incident zette de politie de Rolderstraat af.