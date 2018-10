Politie schiet man neer in Amsterdam

Een motoragent heeft dinsdagochtend een man neergeschoten op de Wittenkade in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Dit gebeurde volgens de politie omdat er sprake was van een „verdachte situatie”.

Een tweede verdachte is aangehouden. De politie heeft een vuurwapen in beslag genomen.

Hoe het met de neergeschoten man gaat, is niet bekend. De Amsterdamse politie was niet bereikbaar voor een toelichting. De Telegraaf meldt dat hij per ambulance is afgevoerd naar het ziekenhuis en dat hij bij kennis was. De man zou een wapen hebben gericht op agenten.