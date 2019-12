Politie schiet man in been in Arnhem

In Arnhem is vrijdagavond een man in zijn been geschoten door de politie. Dat gebeurde op de Eindhovensingel in de Gelderse plaats. De politie was naar de woning toegegaan wegens een melding van geweld.

Toen de agenten waren aangekomen escaleerde de situatie en kwam de man met een mes op de agenten af. Ondanks de inzet van pepperspray en het lossen van een waarschuwingsschot bleef de man bedreigend. Daarop schoot de politie op de benen van de verdachte.

De verdachte is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de woning wordt onderzoek gedaan door forensische opsporing. Ook de Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is gebruikelijk als agenten hebben geschoten.