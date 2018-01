De politie in Enschede heeft bij een aanhouding aan de Zunabrink een man in zijn been geschoten. De verdachte is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De Rijksrecherche gaat het schietincident onderzoeken. Een woordvoerder van de politie kon maandag niet zeggen waarom de agent had geschoten. Wel zei de politie dat de arrestatie geen verband houdt met de man die vorige week vrijdag dood werd gevonden in zijn auto.