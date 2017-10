Politie schiet man dood na poging ontsnapping uit gevangenis

De politie zegt woensdag de ontsnapping te hebben voorkomen van een gevangene die is veroordeeld voor een liquidatie in de Amsterdamse onderwereld. Volgens de politie wilden criminelen in Limburg een helikopter kapen om de gedetineerde te bevrijden uit de gevangenis in Roermond.

Een arrestatieteam schoot na een wilde achtervolging in het Limburgse Roosteren een verdachte dood. Drie verdachten zijn opgepakt, aldus de politie tijdens een persconferentie in Amsterdam.

roosteren

Een van de verdachten gooide op de vlucht een tas weg waarin onderdelen van een automatisch vuurwapen zaten. De politie is nog op zoek naar een aantal andere verdachten. Net als het opgepakte drietal zijn zij bij politie en justitie bekend vanwege „hun relatie met de Amsterdamse onderwereld”.

Hoeveel verdachten nog voortvluchtig zijn is nog onbekend. Ook heeft de politie niet bekendgemaakt wie de crimineel is die vermoedelijk wilde ontsnappen.