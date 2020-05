Politie schiet in Halsteren, verwarde man overleden

Een man met verward gedrag is zaterdagochtend in het Brabantse Halsteren overleden nadat de politie een of meerdere schoten loste.

De toedracht wordt onderzocht, zegt een woordvoerster van de politie. De man zou zichzelf volgens de politie aan het verwonden zijn geweest. Onduidelijk is hoe hij om het leven is gekomen.

Het incident vond rond 08.30 uur plaats aan het Klaverblad in Halsteren, gelegen in de gemeente Bergen op Zoom. Reddingsdiensten en een opgeroepen traumahelikopter konden het leven van de man niet meer redden.