Politie schiet gericht tijdens ruzie Rotterdam

De politie heeft op tweede kerstdag in Rotterdam gericht geschoten met een vuurwapen om een einde te maken aan een dreigende situatie. Drie mannen zijn opgepakt, een van hen is gewond geraakt. Onduidelijk is of deze man gewond geraakt is door een politiekogel of door een kogel uit een vuurwapen dat is gebruikt tijdens een vermoedelijke ruzie tussen de drie.

De politie zegt dat agenten een vuurwapen moesten gebruiken om de situatie onder controle te krijgen. Toen waarschuwingsschoten niet hielpen en de situatie te dreigend werd, is meerdere keren gericht geschoten.

De situatie deed zich voor in de Bajonetstraat en op het Adrianaplein in Rotterdam. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht.