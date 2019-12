Politie schiet bij achtervolging in Ridderkerk

De politie heeft woensdagavond in Ridderkerk enkele schoten gelost toen een automobilist op de Rotterdamseweg op agenten wilde inrijden. De 45-jarige bestuurder uit De Lier is aangehouden. Er is vier tot vijf keer geschoten. Niemand raakte gewond.

Agenten reden op de A15 en wilden een auto aanhouden om te controleren. De automobilist negeerde het stopteken en ging er vandoor, waarna de politie de achtervolging inzette. Toen de verdachte op de Rotterdamseweg op agenten wilde inrijden, schoot de politie op de auto, waarbij een band werd lekgeschoten. De auto kwam vervolgens tot stilstand zodat de man kon worden ingerekend.