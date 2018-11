Politie schiet bij achtervolging gestolen auto

Tijdens een lange achtervolging door Nijmegen en over de A325 heeft de politie afgelopen nacht waarschuwingsschoten gelost. Twee Nijmegenaren zijn gearresteerd.

Agenten keken al uit naar een gestolen auto, waarvan de bestuurder al een paar dagen gevaarlijk rijgedrag zou vertonen. Vervolgens kwam er een melding over gewapende mannen in het centrum van Nijmegen. De politie zag daar de auto, waarop de bestuurder op de vlucht sloeg, onder meer richting Beek. Agenten hebben geprobeerd met hun auto’s de wagen te stoppen. De bijrijder sprong eruit en ging ervan door waarop de politie waarschuwingsschoten loste. Deze 22-jarige man is opgepakt.

De automobilist kwam later tot stilstand en vluchtte te voet verder. Met een politiehond is ook hij gepakt. Deze 31-jarige Nijmegenaar is aangehouden voor diefstal van een auto en kentekenplaten. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij eerder gepleegde mishandelingen.

Bij de actie hebben een paar agenten wat lichamelijke klachten opgelopen en zijn twee dienstauto’s behoorlijk beschadigd.