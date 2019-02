Politie schiet Amsterdammer dood

De politie in Amsterdam heeft nabij De Nederlandsche Bank (DNB) aan het Westeinde een 31-jarige Amsterdammer neergeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zei een woordvoerster van de politie. Ze kon nog niet zeggen of het slachtoffer een bekende was van politie en justitie. Een omstander is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe deze persoon eraan toe is.

De politie kreeg rond 19.15 uur een melding dat er een persoon met een vuurwapen liep nabij de bank. Toen agenten ter plaatse gingen, kwam de verdachte met een wapen op ze af. De politie heeft vervolgens geschoten. Er is meerdere keren geschoten. Een woordvoerder kon niet zeggen of ook de man heeft geschoten, of alleen de agenten.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Dat is gebruikelijk wanneer de politie heeft geschoten.

Volgens een woordvoerder van DNB heeft de zaak „naar het zich laat aanzien” niets te maken met de bank. Hij wijst er nadrukkelijk op dat de politie de zaak nog onderzoekt.