Politie schiet agressieve man in been in Zevenaar

De politie heeft in Zevenaar (Gelderland) een man in zijn been geschoten, omdat hij dreigde een wapen tegen agenten te gebruiken. De gewonde man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie was naar een woning in Zevenaar gegaan na een melding van huiselijk geweld. Daar troffen ze een man aan die zeer agressief was. Ook nadat hij met pepperspray was bespoten bleef hij met een wapen dreigen, aldus de politie. Een agent schoot hem daarop in zijn been.

De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar het schietincident. Dat is een standaardprocedure wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt.