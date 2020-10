Politie schiet agressieve honden dood bij aanhouding in Almere

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag bij een aanhouding in Almere twee agressieve honden neergeschoten. Eén hond stierf ter plaatse. De tweede hond werd naar een diergeneeskundig ziekenhuis gebracht. Het dier is daar later op de dag ook overleden.

De politie was kort na middernacht naar de Mahoniestraat in Almere gegaan om een 33-jarige man aan te houden voor een mishandeling. Bij de poging tot aanhouding van de verdachte vielen twee honden een agent en een politiehond aan. Daardoor zag een agent zich genoodzaakt op de agressieve dieren te schieten.

De politie onderzoekt of de man de honden bewust op de agenten heeft afgestuurd.