Politie rukt uit voor busje bij woning ambassadeur VS

De politie heeft vrijdag in Den Haag korte tijd twee straten afgezet vanwege een Frans busje in de buurt van de woning van de Amerikaanse ambassadeur. Na onderzoek van een speciale politie-eenheid bleek dat er niets aan de hand was, meldt een politiewoordvoerder.

Het busje stond geparkeerd op de Tobias Asserlaan. Na een melding over een verdacht voertuig zette de politie voor de zekerheid die straat en de nabijgelegen Carnegielaan af. Politieagenten troffen al snel de eigenaar van het busje aan en na een gesprek bleek er niets verdachts aan de hand te zijn en werd de omgeving weer vrijgegeven.