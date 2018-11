De politie in Oosterhout is dinsdagnacht massaal uitgerukt na een melding van een schietpartij en een opstootje in een horecagelegenheid. De politie zette honden en een helikopter in. Of er daadwerkelijk is geschoten, is nog onduidelijk. Een persoon is met een hoofdwond behandeld door ambulancepersoneel.

De melding van het schietincident aan de Oosterhoutseweg werd gedaan rond 01.10 uur. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.