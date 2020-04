Politie Rotterdam zoekt goudkantoorovervaller in ‘politieshirt’

In Rotterdam hebben vrijdag twee mannen een goudwisselkantoor overvallen. De politie kon al snel een 27-jarige man uit Den Haag aanhouden. Bij de arrestatie werden twee waarschuwingsschoten afgevuurd. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Volgens het slachtoffer droeg hij iets wat leek op een politieshirt en -pet.

De overval aan de Dorpsweg was aan het eind van de ochtend. Agenten waren er snel en konden in de buurt de Hagenaar overmeesteren na het lossen van de schoten. De tweede overvaller, die iets droeg wat op politiekleding leek, sprak met een plat Rotterdams accent.

Bij de overval raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.