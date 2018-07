Politie Rotterdam vindt duizenden kilo’s hasj

Bij een Rotterdams bedrijf dat in oud ijzer zou handelen, heeft de politie een drugsvangst gedaan. In grote zakken zat een mengsel van waarschijnlijk hasj en cacao, 8000 kilo in totaal. Volgens de politie is de straatwaarde mogelijk enkele miljoenen euro’s. Het spul is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd.

In het pand aan de Satijnbloem in de wijk Ommoord lagen ook allerlei attributen die van pas komen bij de hasjproductie, zoals persen, pannen en een speciale zeef. De inval was al eerder deze week, maar de politie maakte de ontdekking pas zaterdag bekend.

Een 49-jarige Rotterdammer en een 46-jarige man uit Den Haag werden aangehouden. De Hagenaar zit nog vast, de Rotterdammer mocht na verhoor naar huis.