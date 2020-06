Politie Rotterdam krijgt dreigbrief

De politie in Rotterdam heeft een brief ontvangen waarin zij wordt bedreigd. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rotterdamse politie na een bericht hierover in De Telegraaf.

De politie neemt de dreigbrief serieus en heeft het personeel per mail ingelicht. Het is nog niet duidelijk waar de brief vandaan komt. Volgens de woordvoerder is er „geen acute dreiging”. Hij wijst erop dat er wel vaker dergelijke brieven binnenkomen. „Ik wil het niet bagatelliseren, maar het past in het tijdsbeeld waarin wij leven”, aldus de zegsman.

Politiechef Fred Westerbeke schrijft volgens De Telegraaf in de mail aan de manschappen dat de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd voor extra druk zorgt. „Ik ervaar het gevoel van onder een vergrootglas zitten waarbij de buitenwereld heel snel een oordeel velt over incidenten, groot of klein”, schrijft hij volgens De Telegraaf.