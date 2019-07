Politie rondt onderzoek bij Oene af

Het politieonderzoek in het buitengebied bij Oene (Gelderland) is afgerond, meldt de politie op Twitter. Daar werd eerder op zondag een lichaam gevonden in de zoektocht naar het 18-jarige meisje uit het Gelderse Epe, dat vermist is. Het is nog onduidelijk of het om het lichaam van het vermiste meisje gaat. De politie hoopt zondagavond voor middernacht een „laatste update” te geven over het onderzoek.

Het meisje kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis van een feestje in het dorp Oene. Ze is even voor 04.00 uur richting Vaassen vertrokken op een elektrische fiets. In de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk werd ze voor het laatst gezien.

Zaterdagmiddag moest ze werken maar daar verscheen ze niet. Een groep bekenden begon daarop met een zoektocht en ook de politie zocht naar haar, onder meer met een boot en een helikopter. Via Burgernet werd zaterdagavond een bericht met haar signalement verspreid.