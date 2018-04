Politie rolt onlinedrugshandel op

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van het runnen van een onlinedrugshandel. De twee Amsterdammers, van 24 en 25 jaar oud, zouden via meerdere webshops harddrugs hebben verkocht. Via deze webshops gingen duizenden postpakketten met onder meer lsd, xtc, cocaïne, en MDMA de wereld over.

Na de aanhoudingen heeft de politie vier woningen doorzocht in de hoofdstad. Hierbij werden nog onbekende hoeveelheden verdovende middelen aangetroffen, maar ook geld, waardevolle goederen en een vuurwapen. De verdachten zitten vast voor verhoor.

Volgens de politie fungeerden de mannen met hun webshops als postorderbedrijf voor drugs. Ze verstuurden de verdovende middelen in luchtdichte verpakking om te voorkomen dat een poststuk werd onderschept. De pakketjes gingen naar bestemmingen in onder meer Nederland, Frankrijk, Roemenië, Zwitserland en de Verenigde Staten.