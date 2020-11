Politie rolt hennepbende met tientallen kwekerijen op

De politie heeft eind oktober een organisatie opgerold die bezig was met grootschalige hennepteelt op tientallen locaties verspreid over heel Nederland. Drie verdachten zijn aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Sliedrecht, een 27-jarige man uit Etten-Leur en een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De groep wordt in verband gebracht met 58 woningen die sinds half 2017 gehuurd werden voor hennepteelt. De locaties lagen verspreid over heel Nederland, geen provincie werd overgeslagen.

Er zijn door de politie woningen doorzocht in Breda, Sliedrecht en Zoetermeer. Daarbij is onder meer beslag gelegd op auto’s.

De hennepkwekerijen bevonden zich in woningen die door particulieren werden verhuurd. Bij het aangaan van de huurovereenkomsten maakten de verdachten gebruik van vervalste identiteitsdocumenten, zodat de verhuurders dachten dat er fatsoenlijke mensen gingen wonen.

Veel van de panden, die allemaal lagen in dichtbevolkte gebieden, zijn inmiddels gesloten. Verhuurders zijn vaak achtergebleven met veel schade in de woningen. In de panden zijn ook vaak personen aangetroffen zonder rechtmatige verblijfstatus in Nederland. De politie vermoedt dat zij werden ingezet voor de verzorging van de planten en om het huis een bewoonde indruk te geven. In alle aangetroffen panden was sprake van brandgevaar omdat stroom illegaal en amateuristisch was aangesloten.