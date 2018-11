Politie rolt handel in nep-merkkleding op

De politie heeft in Utrecht zes mannen aangehouden voor het runnen van een handel in nep-merkkleding. In een bedrijfspand en een bestelbus bleken grote partijen kleding te liggen. De politie schat de waarde van de hele in beslag genomen partij op ongeveer 200.000 euro.

Vier van de verdachten komen uit Utrecht, de twee anderen uit Rotterdam. Ze zijn tussen de 21 en 53 jaar oud.

De politie ontdekte de loods vol illegale handelswaar nadat agenten afgelopen weekend een bestelbusje hadden gecontroleerd waar nep-merkkleding in bleek te liggen. Los van de kleding zijn een auto en 4000 euro in beslag genomen.

Volgens de politie is niet alleen het merkenrecht geschonden, maar kunnen valse merkkleren in sommige gevallen ook schadelijk voor de gezondheid zijn, bijvoorbeeld door gebruik van verkeerde lijm- of verfsoorten.