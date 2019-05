Politie rolt groot handelsplatform dark web op

Een internationaal onderzoek naar het dark web dat begon bij de Nederlandse politie heeft drie hoofdverdachten opgeleverd. Het gaat om de eigenaren van de Wall Street Market, het op een na grootste illegale handelsplatform op het dark web waarop onder andere harddrugs, malware (schadelijke software) en valse documenten werden verhandeld.

De drie administrators van de onlinemarktplaats van 22, 29 en 31 jaar hebben de Duitse nationaliteit en zijn vorige week gearresteerd. De politie nam geld, een vuurwapen, data en servers in beslag. De Duitsers worden onder andere verdacht van witwassen en handel in verdovende middelen.

Op het platform waren veel Nederlanders actief, laat de politie weten. Het darkwebteam van de Landelijke Eenheid kwam de verdachten op het spoor en lichtte zijn Duitse collega’s in. Daarop werd het onderzoek internationaal uitgebreid. Dat leverde in de Verenigde Staten nog twee verdachten op die in drugs handelden.

Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software zoals Tor is te bereiken.