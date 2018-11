Politie rolt groot drugsnetwerk op

De politie heeft dertien personen aangehouden voor betrokkenheid bij de grootschalige productie en export van drugs. Eén van hen werd in België gepakt. De verdovende middelen waren bedoeld voor Scandinavië.

De aanhoudingen werden verricht op verschillende plekken in Nederland. De verdachten zijn aangehouden in woningen en opslagruimten in Utrecht, Vleuten, Woerden, Maarssen, Houten, Waardenburg, Almere, Lopikerkapel, en Aalsmeer. De Belgische politie hield de verdachte in Peer aan.

De politie trof alleen al in Maarssen 26 kilo xtc-pillen aan en twee werkende tabletteermachines. Deze apparaten kunnen 18.700 pillen per uur maken. Verder trof de politie daar 44 kilo MDMA en andere drugs aan. Hier werd een verdachte op heterdaad betrapt. Ook in andere plaatsen werden veel drugs in beslag genomen.

Naast de verdovende middelen werden in totaal ook een miljoen euro cash en vuurwapens gevonden.