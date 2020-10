Politie rolt drugsnetwerk in regio Arnhem op

Zeven mannen uit de regio Arnhem hebben volgens de politie samen een drugsnetwerk gevormd. Ze zijn de afgelopen weken opgepakt na een onderzoek dat maanden heeft geduurd. Het onderzoek begon naar aanleiding van anonieme meldingen, aldus de politie vrijdag.

Maandag pakte de politie twee mannen van 27 en 28 jaar uit Arnhem op, die als dealers zouden hebben gewerkt. In hun huizen vond de politie ruim 60.000 euro aan contant geld. In Velp werd een 44-jarige man gearresteerd. In zijn huis lagen attributen om drugs te versnijden en te verpakken, naast een voorraad harddrugs.

Tijdens het onderzoek stuitte de politie op andere dealers die in de omgeving van Zevenaar en Duiven werkten. Vier verdachten zijn daarvoor gearresteerd. In Tolkamer en Zevenaar namen agenten luxe goederen en auto’s, een grote handelshoeveelheid cocaïne en 35.000 euro aan contant geld in beslag. Het onderzoek gaat nog door en meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten volgens de politie.