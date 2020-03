Politie rolt drugslab op in Zaandam

Bij een inval in een drugslab in Zaandam heeft de politie woensdag twee mensen aangehouden. Een derde verdachte is later gepakt in Koog aan de Zaan. De politie nam onder meer drugs, voertuigen, telefoons en een shotgun met munitie in beslag.

In het werkende lab in Zaandam was een compleet productieproces voor methamfetamine - ook bekend als crystal meth - ingericht. Agenten vonden er onder meer 37 kilo methamfetamine. Ook zijn andere drugs in beslag genomen.

Bij de actie deed de recherche ook een doorzoeking in een woning in Hippolytushoef. Daar trof ze een vuurwapen, patroonhouder en demper aan, ongeveer 5 kilo MDMA-brokken, zo’n 5 kilo crystal meth en meer dan 50.000 euro aan contant geld.

De burgemeester heeft het pand in Zaandam gesloten. De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.