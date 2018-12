„Politie registreert afkomst om diversiteit”

De politie registreert de afkomst van alle werknemers om ervoor te zorgen dat er meer diversiteit komt binnen het politiekorps. Dat zegt Lute Nieuwerth, de man die over diversiteit gaat bij de politie, in een interview met de Volkskrant. Officieel is het niet toegestaan om de afkomst van werknemers te noteren.

Nieuwerth zegt in de krant dat de afkomst van de werknemers zo wordt opgeslagen, dat die niet is te herleiden tot personen. De politie wil op deze manier inzicht krijgen in hoe divers het korps is.

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoongegevens zegt tegen de Volkskrant dat de gegevens wel opgeslagen mogen worden als het echt niet herleidbaar is naar personen.