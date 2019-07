Politie redt wandelaars van wilde zwijnen

Een wandelend paar heeft in de nacht van dinsdag op woensdag benauwde momenten beleefd in de Veluwse bossen in de buurt van Radio Kootwijk. Het stel was in het donker de weg kwijtgeraakt en werd omringd door wilde zwijnen met biggen. Agenten moesten eraan te pas komen om de twee uit het bos te halen, meldt de politie Barneveld woensdag op Facebook.

Wilde zwijnen die biggen hebben kunnen heel agressief zijn. Het wandelende stel wist dat kennelijk, want ze durfden niet verder te lopen. Met behulp van zijn mobiele telefoon wist de man de politie duidelijk te maken waar ze ongeveer waren. „Dienstbaar als we zijn, zijn we gaan zoeken naar de melder en de wilde dieren”, aldus de politie.

Het is verboden om in de nachtelijke uren in de bossen te zijn, juist om het wild rust te gunnen. Maar de politie heeft het paar geen bekeuring gegeven. „Hun avontuur was al vervelend genoeg afgelopen.”