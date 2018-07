Politie redt vier honden uit hete aanhanger

De politie in Renesse (Zeeland) heeft vier honden bevrijd uit een snikhete aanhanger. Het was zo warm in de aanhanger geworden dat de honden bijna niet meer reageerden, schrijft de politie op Facebook. De dieren zaten in een zogenoemde thermoaanhanger, maar de airco stond niet aan.

Agenten koppelden de aanhanger van de auto af en reden snel naar een politiebureau, waar de dieren werden bevrijd uit hun benarde positie en een bak water kregen. Na enige tijd kwamen de eigenaren naar het bureau. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Honden zweten niet en kunnen de hitte slechts kwijt via de bek. Jaarlijks moeten tientallen honden uit auto’s worden gered, terwijl er ongeveer tien sterven aan de gevolgen van oververhitting.