Politie R’dam trok allochtone sollicitant voor

De Rotterdamse politie heeft in een sollicitatieprocedure mensen met een allochtone achtergrond extra punten toegekend. Door dat hogere puntenaantal zouden ze eerder in aanmerking komen voor een functie binnen het korps. Een woordvoerster van de korpsleiding bevestigde vrijdagavond een bericht hierover in het AD.

Los van criteria met betrekking tot kwaliteit is ook gekeken naar afkomst. Aan de achtergrond en sekse werden punten gekoppeld: een autochtone man kreeg een punt, een blanke vrouw twee, een allochtone man drie en een allochtone vrouw vier. „Kwaliteit is altijd het belangrijkste criterium. Daarnaast streven wij er naar om diversiteit binnen het korps te vergroten”, aldus de woordvoerster. „Bij gelijke geschiktheid mag achteraf de voorkeur uitgaan naar een kandidaat die de diversiteit meebrengt.”

Volgens de woordvoerster zijn in Rotterdam echter kwalificaties gegeven vanwege de achtergrond. „In Rotterdam zijn de beleidsregels niet helemaal toegepast zoals we dat graag zien.” De korpsleiding geeft Rotterdam geen tik op de vingers: „Fouten maken mag, we moeten ervan leren.” De korpsleiding gaat de richtlijnen nog een keer goed uitleggen aan de verschillende eenheden.