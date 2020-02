Politie probeert naam zwaargewonde fietser te achterhalen

De politie probeert de naam te achterhalen van een fietser die na een ongeluk in Driebergen sinds zondagavond in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

De gewonde man werd aan het begin van de avond liggend op de grond naast zijn fiets aangetroffen op het kruispunt van de Doctor Schaepmanlaan en de Florastraat in die plaats. De man droeg geen identiteitsbewijs bij zich.

De man is levensgevaarlijk gewond, maar de politie heeft zijn familie nog niet kunnen informeren. Daarom is het signalement van de man verspreid. Hij is circa 65 jaar en 1,90 meter lang. Hij heeft een stevig postuur, is licht kalend en heeft donkerbruin/grijs haar. Hij reed op een Sparta-fiets van het type Athena. Een ander aanknopingspunt voor herkenning zijn de antroposofische boeken die hij bij zich had. De boeken van Rudolf Steiner zijn in de Duitse taal met daarin Nederlandse aantekeningen.