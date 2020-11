Politie pleit voor tijdelijk vuurwerkverbod bij jaarwisseling

Ook de politie is voorstander van een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Hiermee sluit de politie zich aan bij een oproep van de regioburgemeesters en artsen die eerder al aandrongen op een tijdelijk totaal vuurwerkverbod om de druk op de zorg vanwege het coronavirus te verminderen.

„Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid te voorkomen dat mensen onnodig in het ziekenhuis terechtkomen”, licht Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politie Ambtenaren (GTPA) het politiestandpunt toe.

Ook stelt hij dat de politie met een tijdelijk totaalverbod gerichter kan handhaven. „Daarnaast willen wij als werkgever onze mensen, en ook boa’s en hulpverleners, de zekerheid kunnen geven dat zij behandeld kunnen worden, indien zij letsel oplopen tijdens oud en nieuw”, aldus Verkuijlen.

Kamer staat open voor tijdelijk vuurwerkverbod

Vooruitlopend op een eventueel totaalverbod zegt de politie de onlinehandel in vuurwerk zoveel mogelijk te gaan frustreren, door de toepassing van innovatieve opsporingsmethoden. Begin oktober werden zeven personen aangehouden op verdenking van de verkoop van professioneel vuurwerk aan particuliere afnemers. In samenwerking met de Duitse politie is zeker 50.000 kilo professioneel en massa-explosief vuurwerk in beslag genomen. Ook werd tot nu toe bijna 25.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Ter vergelijking: over heel vorig jaar was dat ruim 61.000 kilo. Door middel van steekproefsgewijze controle in de grensstreek worden particulieren ontmoedigd om in het buitenland vuurwerk te gaan kopen.

„Bij een tijdelijk totaalverbod zijn alle ogen nog meer gericht op onze verscherpte aanpak van illegaal vuurwerk. Juist daarom concentreren wij kennis en inzicht over de aanpak van vuurwerkcriminaliteit en hebben we landelijke focus aangebracht door de oprichting van een speciale taskforce”, zegt Verkuijlen. „Alle lagen van de politie, van agenten tot en met de specialistische diensten, dragen bij aan de aanpak. Ook werken we nauw samen met boa’s bij de handhaving. We merken dat de lontjes van mensen korter worden door de coronamaatregelen. Een eventuele aanscherping van het vuurwerkverbod zal het maatschappelijk ongenoegen mogelijk vergroten. We houden daarom rekening met alle scenario’s bij de voorbereidingen op oud en nieuw.”