Politie past spandoek op Amsterdam CS aan

De politie voert woensdagochtend actie bij het Centraal Station van Amsterdam, maar heeft wel de leuzen op de spandoeken iets aangepast. Dit gebeurde na overleg met burgemeester Femke Halsema. Vrijdag stak een 19-jarige Afghaan twee mensen neer op het station.

De agenten zouden eerst actievoeren met spandoeken waarop de leus: ‘Geen politie’. Voorzitter Gerrit van de Kamp van de vakbond ACP: „Maar dat zou in de context van wat er afgelopen week is gebeurd wel een heel raar beeld geven.” De tekst op de doeken is inmiddels vervangen door: ‘Weinig politie’.

Burgemeester Halsema bedankt de vakbonden voor die aanpassing. Ze is blij dat de organisatoren met hun spandoeken rekening hebben gehouden „met de gevoelige situatie” rond het Centraal Station, na het steekincident vorige week, laat haar woordvoerder weten.

De staking is onderdeel van een estafette-actie voor een nieuwe cao. De bonden eisen maatregelen die de werkdruk voor agenten verlagen.

De ‘afsluiting’ betekent niet dat er helemaal geen politie in het Amsterdamse centrum is. Om noodhulp te kunnen garanderen, blijven er agenten aan het werk. Dat zijn er alleen minder dan op andere dagen.