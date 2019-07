Politie: pas op voor zomerse cybercriminelen

De zomervakantie is de ideale tijd voor cybercriminelen om toe te slaan in het bedrijfsleven, waarschuwt de politie. Veel medewerkers zijn op vakantie en andere collega’s moeten het werk tijdelijk even overnemen.

Daarom komt de politie met tips die in feite altijd gelden, maar waaraan argeloze collega’s nu extra zouden moeten denken. Zoals: niet ingaan op een mail van de hoogste baas met de vraag snel een groot bedrag over te maken, bij het betalen van facturen altijd het rekeningnummer te controleren en bij twijfel de afzender te bellen. Klik niet zomaar op een link en geef nooit inlog- of bankgegevens af.

Als er toch iets is gebeurd, maak er melding van en bewaar de digitale sporen. Zet dus de computer niet uit, waarschuwt de politie.